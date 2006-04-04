Платить за такси скоро станет возможным по электронным карточкам

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси планирует со второго полугодия текущего года ввести новую систему наружной световой индикации автомобилей-такси, сообщили в пресс-службе Минтранса.В соответствии с принятым решением включенный наружный фонарь на крыше будет отражать, что такси работает на линии, выключенный - соответственно наоборот. Кроме того, уже в следующем году планируется переоборудовать все такси таксометрами новой конструкции. Они должны иметь встроенные печатающие устройства и дисплей, которые будут отражать информацию о стоимости одного проезда и простоя одного часа, стоимости заказа, предоставленной скидке и другие сведения. По окончании поездки водитель такси будет обязан выдать пассажиру чек. Кроме того, предусматривается, что пассажир сможет использовать в качестве оплаты электронную карточку.