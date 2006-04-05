6 апреля ночью будет временно перекрыто движение на ряде участков дорог столицы

ГАИ информирует: в связи с организационными мероприятиями с 1.00 до 2.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Я.Купалы, а также по улице Энгельса - от улицы Интернациональной до улицы К.Маркса.

Госавтоинспекция столицы приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует водителям исключить из своего маршрута данные участки улично-дорожной сети, сообщает БелТА.

В большей части территории Беларуси 6 апреля ожидаются сильные дожди. Ночью и утром местами густой туман. В связи с ухудшением погоды ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными, строго соблюдать требования правил дорожного движения. В условиях ограниченной видимости скорость движения необходимо выбирать с учетом состояния проезжей части и конкретной обстановки на дороге. Следует увеличить дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Целесообразно отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Особую осторожность необходимо проявить при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

От пешеходов в этих условиях также требуются дисциплинированность и внимание при пересечении проезжей части.