6 апреля ночью будет временно перекрыто движение на ряде участков дорог столицы

Госавтоинспекция столицы приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует водителям исключить из своего маршрута данные участки улично-дорожной сети, сообщает БелТА.
В большей части территории Беларуси 6 апреля ожидаются сильные дожди. Ночью и утром местами густой туман. В связи с ухудшением погоды ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными, строго соблюдать требования правил дорожного движения. В условиях ограниченной видимости скорость движения необходимо выбирать с учетом состояния проезжей части и конкретной обстановки на дороге. Следует увеличить дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Целесообразно отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Особую осторожность необходимо проявить при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
От пешеходов в этих условиях также требуются дисциплинированность и внимание при пересечении проезжей части.