Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее» стартовал в Минске

На базе Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты открылся республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее». Он проходит раз в три года и собирает тех, кто готов работать в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале – семь команд из всех регионов страны. Это будущие спасатели, медики, инженеры – те, кто уже сегодня понимает цену секунды и точности действий.

Александр Кудряшов, председатель Белорусского общественного объединения «Спасатель»:

Сегодня – они студенты, завтра – они взрослые люди, а послезавтра – они делают политику нашего государства. Очень приятно наблюдать, как эти молодые люди, воодушевленные, сегодня уже готовы к стартам. Ведь сегодня безопасность касается каждого человека. Как на воде, так и в социуме. Поэтому подготовка – это самое необходимое, что сегодня у нас есть. После творческого этапа участники перешли к главному – боевым испытаниям. Именно здесь проверяются не только знания, но и физическая готовность, скорость реакции, умение работать в связке. Полоса препятствий – с огнем, высотой, переноской пострадавшего. Отработка первой помощи под давлением времени. «Тропа выживания» – стресс, ориентирование, решение задач на ходу. Каждый этап – как реальная ЧС: дым, шум, ограниченная видимость, необходимость мгновенно принимать решения.

Самое сложное – это была навесная переправа, да. Все там старались максимально сохранять спокойствие, чтобы не потерять карабин. Защелкнуться, выщелкнуться. Но я считаю, что мы достойно справились.