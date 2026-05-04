В Беларуси посеяно 67% яровых культур

В Беларуси посеяно 67 % яровых. По оперативным данным Минсельхозпрода, культуры высажены на площади свыше полутора миллиона гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Гродненской области пройдено уже 243 тысячи гектаров – а это 73 % от плана. На Брестчине освоено 300 тысяч гектаров. В Минской области яровыми засеяно 340 тысяч гектаров, что составляет 68 % от плана.

В Беларуси завершен сев сахарной свеклы – под культуру отведено более 107 тысяч гектаров. Кукурузой по стране засеяно 47 % площадей – это 605 тысяч гектаров. Аграрии продолжают работать на полях с картофелем. Параллельно аграрии вносят удобрения.