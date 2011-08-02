Лукашенко: С 1 января 2012 года у нас появляется Следственный комитет

Идея реформ в системе предварительного расследования не нова. Попытки создать в Беларуси единый Cледственный комитет предпринимались уже дважды. В конце 80-х в качестве эксперимента и в конце 90-х. И результаты были неплохие, но довести это дело по созданию единой структуры до конца так и не получилось.

Ситуация в этой сфере непростая, констатирует президент на совещании с силовиками. Практика показывает — две трети оправдательных приговоров вынесены из-за ненадлежащего предварительного расследования. Только за нынешние полгода прекратили уголовные дела в отношении полутора сотни человек. Есть факты, когда виновные избегают наказания.

Александр Лукашенко:

Кто ответит за то, что по обвинению в поджоге киоска «Витебскоблсоюзпечать» летом 2004 года были осуждены и отбывали наказание два невиновных человека, и только при расследовании взрыва в минском метро было установлено, что это дело рук террориста Коновалова? Кстати, вопроса «кто ответит», я полагаю, сегодня уже существовать не должно. Это же несложно — найти виновных. Вы искалечили судьбы людям. Поэтому хотя бы внесите нормальное предложение, чтобы те, кто калечил, оказались сегодня там.

Оставаясь таким образом безнаказанным, Коновалов осуществил взрывы в Витебске, и не один, как мы это знаем сегодня, а затем и в Минске. Если бы его остановили тогда, не было бы других преступлений и невинных жертв. Вот один из ярчайших примеров расхлябанности и разнузданности правоохранительной системы в целом. И о каком качестве следствия может идти здесь речь?

В этой связи имеет особую значимость вопрос повышения качества следствия. Одним из путей достижения этой цели может быть объединение следственных подразделений в единую централизованную структуру.

Президент Лукашенко выступает за повышение качества следствия. Суть требования проста — ни один невиновный человек не должен быть арестован или осужден. А преступления должны расследоваться и раскрываться по принципу «быстро и профессионально». Ведь за каждым уголовным делом стоят конкретные человеческие судьбы.

Александр Лукашенко:

Потери от безалаберности, расхлябанности и просто непрофессионализма больше, и моральные, и материальные. Возьмите, к примеру, теракт в метро. Это колоссальная потеря для государства — имиджевая, моральная, нравственная, материальная и так далее. В основе расхлябанность, непрофессионализм и просто бездеятельность органов, и следствия в том числе. Возьми его в Витебске тогда — когда они рядом ходили, опутсив руки, сопли жевали. Взяли бы тогда, этого бы не было.

У госорганов, которые проводят предварительное расследование — это МВД, КГБ, Госконтроль, прокуратура — были аргументы «за» и «против» единой структуры. Одни боялись потерять влияние, другие опасались ломать устоявшуюся систему. Сегодня Александр Лукашенко внимательно слушает каждого. Все пришли к тому, что единый Cледственный комитет нужен.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

У нас нет единства в организации следственной работы и руководства ею — в итоге нередко наблюдается бессистемный подход при расследовании громких преступлений, когда все возможные версии не выдвигаются или в полном объёме не проверяются. Взять, к примеру, уголовные дела о взрывах в Витебске или 3 июля 2008 года в Минске. Казалось бы, проводились многочисленные следственные мероприятия — обыски, осмотры, задержания и так далее — но главного результате в виде своевременного раскрытия опасных преступлений достигнуть не удалось. Это в том числе говорит и о том, что существующая система расследования позволяет прикрывать отсутствие настоящей результативности валом формально следственных работ.

Как создать Следственный комитет с наименьшими потерями и финансовыми, и моральными — вот вопрос. Первые шаги уже сделаны. В мартовском указе президента прописано разграничение надзорных функций прокуратуры за предварительным следствием. Александр Лукашенко нацеливает следователей и руководителей силовых ведомств на ускорение в работе уже сегодня, не дожидаясь реформ.

Александр Лукашенко:

На этом этапе надо завтра создать серьёзнейшее напряжение по всей вертикали следствия, чтобы не допустить того, о чём здесь говорили руководители следственных комитетов — ослабление по линии работы следствия. Ни в коем случае. Наоборот, должен быть прирост. Кто чем занимается, какие статьи расследует нам известно. Не дай Бог, будет падение — а это надо отслеживать помесячно и поквартально и мне докладывать. Упаси Господь, будет какое-то падение работы в следственных подразделениях — ответят руководители ведомств.

По итогам разговора с силовиками Александр Лукашенко поручил, засучив рукава. работать по созданию в стране Единого следственного комитета. Он начнет действовать с 1 января 2012 года.

Александр Лукашенко:

С 1 января 2012 года у нас появляется Следственный комитет. До этого мы на 25% увеличиваем эффективность работы следственных подразделений, за что отвечают руководители ведомств. И, создавая эту структуру, очень экономим.

До этого времени должны быть решены все организационные и правовые вопросы. За примером можно далеко не ходить. В России уже четыре года действует Следственный комитет при прокуратуре. Эксперты прогнозируют, что это даст эффект в борьбе преступностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мигаленя, начальник главного следственного управления предварительного расследования МВД Республики Беларусь:

Создание следственного комитета — значительное сокращение временных затрат на расследование преступления, а это очень важно. Допустим, дело возбудил Следственный аппарат МВД, в ходе расследования устанавливаются обстоятельства для переквалификации преступления под следствие иному органу уголовного преследования — в частности, допустим, прокуратуре или Комитету госбезопасности — дело подлежит передаче в иной орган. Требуются значительные временные затраты на то, чтобы новый следователь, принимающий дело к производству, изучил его и снова приступил к расследованию.

Николай Андрейчук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Любое ведомство стоит и на своих интересах. И то, где пересекаются интересы ведомств, порой и тормозит принятие решения по определённому делу. Собрав силы в кулак, можно больнее ударить по преступности. Это должно дать ощутимые результаты, поскольку вся мировая правоохранительная практика идёт по пути, когда Следственный комитет существует отдельно и подчиняется только закону.