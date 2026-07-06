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В войсковых частях 6713 и 5527 прошли занятия с добровольцами

06 июля 2026 06:58
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В войсковых частях 6713 и 5527 прошли занятия с добровольцами. Военнообязанные Могилевской бригады выполняли упражнения стрельб, отрабатывали тактические приемы и управление беспилотниками. Инструкторы спецподразделения «Гром» провели блок по действиям при обнаружении взрывных устройств и мерам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковых частях 6713 и 5527 прошли занятия с добровольцами-2

В Бобруйском батальоне основной упор сделали на огневой и физической подготовке, медицине, топографии и применении дронов. Добровольцы отрабатывали перемещение на местности, оказание первой помощи и работу в условиях ограниченной видимости. 

В войсковых частях 6713 и 5527 прошли занятия с добровольцами-4

По итогам занятий отмечено, что комплексная подготовка повышает способность действовать в сложной обстановке и усиливает практические навыки военнообязанных. Личному составу выражена благодарность за дисциплину и мотивацию, вручены памятные подарки и грамоты.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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