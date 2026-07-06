В войсковых частях 6713 и 5527 прошли занятия с добровольцами

В войсковых частях 6713 и 5527 прошли занятия с добровольцами. Военнообязанные Могилевской бригады выполняли упражнения стрельб, отрабатывали тактические приемы и управление беспилотниками. Инструкторы спецподразделения «Гром» провели блок по действиям при обнаружении взрывных устройств и мерам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйском батальоне основной упор сделали на огневой и физической подготовке, медицине, топографии и применении дронов. Добровольцы отрабатывали перемещение на местности, оказание первой помощи и работу в условиях ограниченной видимости.