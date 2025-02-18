Лукашенко – ливийскому фельдмаршалу: вы приехали к себе домой, своим друзьям

Мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в нашей стране. Все, о чем мы договоримся, будет исполнено вовремя. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 18 февраля, во время встречи с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром.

Обращаясь к Хафтару, Лукашенко отметил, что просит его считать, что приехал к себе домой, к своим друзьям. Президент также отметил, что здесь, в Беларуси, хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, а к ливийскому народу отношении очень хорошее.

Халифа Белкасим Хафтар прибыл с визитом в Республику Беларусь накануне вечером, 17 февраля. Цель визита ливийского фельдмаршала – сотрудничество в экономической сфере, а также взаимодействие в гуманитарной и социальной сферах.