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Лукашенко – ливийскому фельдмаршалу: вы приехали к себе домой, своим друзьям

18 февраля 2025 08:15
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Мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в нашей стране. Все, о чем мы договоримся, будет исполнено вовремя. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 18 февраля, во время встречи с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром.

Лукашенко – ливийскому фельдмаршалу: вы приехали к себе домой, своим друзьям-1

Фото: Telegram-канал Пул Первого

Обращаясь к Хафтару, Лукашенко отметил, что просит его считать, что приехал к себе домой, к своим друзьям. Президент также отметил, что здесь, в Беларуси, хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, а к ливийскому народу отношении очень хорошее.

Халифа Белкасим Хафтар прибыл с визитом в Республику Беларусь накануне вечером, 17 февраля. Цель визита ливийского фельдмаршала – сотрудничество в экономической сфере, а также взаимодействие в гуманитарной и социальной сферах.

# Международная политика

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