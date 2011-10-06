Лукашенко даст пресс-конференцию для российских СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко завтра даст пресс-конференцию для участников пресс-тура представителей российских СМИ.

Встреча главы государства с журналистами пройдет в зале Национальной библиотеки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Телеверсия пресс-конференции будет показана в вечернем эфире на всех национальных телеканалах.

Это уже девятый по счет пресс-тур российских журналистов в Беларусь. В эти дни они гостят в Гомельской области, знакомятся с социально-экономическим потенциалом региона и сегодня побывают на Белорусском металлургическом заводе.

На этот раз в нашу республику приехали около девяноста представителей СМИ из 38 регионов России, они представляют более 70 изданий. Гости уже побывали на «Гомсельмаше» и в одном из совхозов. Посетили районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, и увидели, как белорусы на этих территориях производят чистые продукты европейского качества. По пути журналисты ознакомились с жизнью агрогородка Холмеч.