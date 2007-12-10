Лучший двор - у семьи Шарабайко!

370 молодых семей приняло участие в Республиканском конкурсе на лучшее сельское подворье. Первое место заняла семья Шарабайко из Глубокского района.

Дмитрий Шарабайко развеял миф о том, что хвойные породы деревьев являются вечно зелеными. У него на участке растут деревья необычных цветов. К примеру, его желто-зеленому кедру уже более 30-ти лет. Рядом с ним расположилась голубая ель, зеленая плакучая ель, мраморная туя, а вот это интересное хвойное под названием псевдо-цуга. Но изюминкой своей коллекции Дмитрий считает пушистую горную сосну.

Участок почти в два гектара, плодовый сад, газон, пасека из 17 ульев, два сарая, гараж, баня и огород. Все это Дмитрий и Татьяна создали всего за несколько лет. Их упорству завидуют соседи, а руководство хозяйства поражается энергичности молодой семьи.

Дмитрий получил образование ветеринарного врача, но его всегда тянуло к растениеводству. Ландшафтный дизайн, садоводство, составление живых композиций - это то, чем он мечтал заниматься всю жизнь.

Вскоре у Дмитрия появится второй ребенок в семье. А пока отец семейства в дальнейшем благоустройстве участка полагается на помощь старшего сына. Шестилетний Данила и клумбу вскопает и подскажет, где очередное дерево посадить. Видно любовь к земле мальчику передалась от отца по наследству.

