В Минске слишком много объектов незавершенного строительства

Так считает руководство столицы. Только в коммунальной собственности города таких объектов больше 70.

Миллиону квадратных метров жилья быть. Спустя двадцать лет в Минске выходят на знаковый показатель. До нового года еще три недели и строители рассчитывают ударными темпами сдать под ключ недостающие метры.

Куда менее популярная тема - объекты незавершенного строительства. Их в городе, по словам специалистов, слишком много. Только в коммунальной собственности Минска больше 70. Правда, в начале года было в два раза больше. Причины срыва сроков строительства не новы.

В Мингорисполкоме намерены всерьез заняться проблемой незавершенного строительства. Недобросовестные заказчики могут лишиться заброшенного имущества.

Брошенные строения город не красят. Тем более, что Минск претендует на статус туристического центра. Экономическую выгоду в горисполкоме уже подсчитали и готовы перенимать опыт соседей.

За девять месяцев Минск посетило более 60 тысяч туристов - это на 9 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы отрасли составили 103 миллиарда рублей - на треть больше чем годом ранее. Это не туристический бум, но положительная динамика налицо.

В городе созданы две туристические зоны - Верхний город и Лошицкий садово-парковый комплекс. Разработано более 20 маршрутов по достопримечательностям и памятным местам. Специалисты рассчитывают, что туристическая составляющая в доходах городского бюджета будет расти.

