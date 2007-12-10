В Минске туристический бум

За 9 месяцев 2007 года столицу посетило более 60 тысяч туристов - это на 9 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы отрасли превысили 103 миллиарда рублей - на треть больше чем годом ранее. В городе созданы две туристические зоны - Верхний город и Лошицкий садово-парковый комплекс. Разработано более 20 маршрутов по достопримечательностям и памятным местам. В Минске постоянно перенимают опыт соседних стран. Специалисты рассчитывают, что доходы от туризма в городской бюджет будут расти.