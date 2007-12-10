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В Беларуси участились случаи телефонного тероризма

10 декабря 2007 14:44
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Три ложных сообщения о минировании различных объектов зарегистрировано в Беларуси за последние три дня. В Витебской области ученица младших классов средней школы позвонила в учительскую и сообщила о минировании. В Гомеле неизвестный мужчина по телефону подложил бомбу в областной исполком. В Речицком районе хулиган сообщил о взрывном устройстве на местной подстанции. Во всех случаях саперы ничего подозрительного не обнаружили. Возбудители спокойствия задержаны.
# общество

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