Лучшего учителя Беларуси выберут в Минске

В Лицее БГУ сегодня начался заключительный этап республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь».

В столице свое мастерство покажет 21 педагог. Финалисты отобраны из более десятка тысяч учителей. Они проведут самопрезентацию и два урока в незнакомых классах, пройдут педагогическое и психологическое тестирование. В программу суперфинала выйдут не более шести человек, которые организуют мини-урок, проведут брейн-ринг, представят и защитят образовательный проект на заданную тему.

Победителя конкурса и трех лауреатов определит компетентное жюри. 26 сентября лучший педагог получит из рук президента страны Александра Лукашенко главный приз конкурса - «Хрустального журавля».