Уборка сахарной свеклы в самом разгаре

На сегодня хозяйства Беларуси убрали более 12% площади сладкого корнеплода.

Наиболее высокими темпами уборка сахарной свеклы ведется в Брестской области. За ней следуют аграрии Минской и Гродненской областей. Средняя урожайность - 370 центнеров с гектара. По прогнозам специалистов, она будет постепенно повышаться.

Аграрии стараются соблюдать график уборки свеклы и поставки ее на перерабатывающие предприятия. Важно своевременно вывезти корнеплод с полей, чтобы свести потери к минимуму.

Сахарную свеклу возделывают все регионы, кроме Витебской области. Здесь ее выращивание нецелесообразно из-за суровости климата.