Союз поляков на Беларуси возглавил С.Семашко

Новым председателем общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» стал бизнесмен Станислав Семашко.

На VII отчетно-выборном съезде организации присутствовали 143 делегата при 157 избранных. Таким образом, кворум был обеспечен. За кандидатуру Семашко проголосовали 130 участников съезда, против - 5 человек, воздержались - 8.

Своей главной задачей новоизбранный председатель назвал укрепление авторитета Союза поляков на Беларуси и преодоление противоречий и конфликтов с польскими властями. «Неприемлемо, когда одни поляки ограничивают свободу других. Те запреты и ограничения, которые введены польским правительством в отношении многих членов союза, не красят Польшу», - подчеркнул Станислав Семашко.

Новый глава союза намерен с этим активно бороться. «Если мы не добьемся понимания от правительства Польши, мы дойдем до Евросоюза»,- отметил он и добавил: «Ведь свобода для поляков превыше всего. Уверен: рано или поздно эти позорные запреты будут сняты для всех нас».

«Тот раздрай, который я вижу, мне кажется, оттого, что не всегда получалось договариваться друг с другом, кто-то носил камень за пазухой, - считает Станислав Семашко. - Я не умею носить камней за пазухой, я умею договариваться - и буду договариваться».

На посту председателя Станислав Семашко намерен продолжать осуществление повседневной деятельности союза, направленной на популяризацию в Беларуси польского языка, культуры, позитивного имиджа поляков. Особое внимание планируется уделить сотрудничеству как с польскими, так и с белорусскими СМИ, а также взаимодействию с польскими национальными организациями соседних стран и в особенности Литвы и Украины.

«Нужно поднять Союз поляков как в моральном, так и финансовом плане. Тогда нас начнут уважать не только здесь, но и за границей», - убежден новый председатель общественного объединения.

Особой инициативой, высказанной новым главой союза, стало создание эффективного предприятия при союзе, что позволит открыть новые рабочие места и обеспечить организацию зарабатываемыми собственным трудом средствами. В качестве вероятного проекта Станислав Семашко привел создание структуры, включающей социальные объекты, детские сады, дома отдыха, дома престарелых, сообщает БЕЛТА.