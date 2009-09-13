Забег на каблуках в Гомеле

Бега на каблуках снискали в Гомеле поистине народную любовь. Поболеть за красавиц собралось порядка 5 тысяч человек.

Совершеннолетие и каблук не ниже 7 сантиметров стали главными условиями для участия в забеге.

Это не просто гигантская туфля. Это сложный измерительный прибор – каблукометр. А вот те самые семь сантиметров – пропуск на старт забега.

Правда, шпилька – не единственное условие для участия в забеге. Гламур есть гламур. А поэтому отбор в этом году, как на подиум Миланского дома моды. Многим претенденткам на главный приз не один час пришлось провести в салоне красоты. Да и спортивная форма предпочтительно от кутюр.

- Самые главные критерии - фэйсконтроль и дресскод. Мы выбираем девушек не просто на шпильках, но и красивых. Тех, кто каждый день не боится демонстрировать свою женственность в платьях, бусах, юбках. Если каблук, то красиво, эпатажно, сексуально, - утверждает Янина Гончарова, директор Гомельского центра моды и красоты.

Жёсткие условия ажиотаж только подстегнули. Регистрацию участниц пришлось ограничить. На массовый старт вышли всего 80 красавиц. Общее число желающих поломать каблуки так и осталось загадкой. Менять сломанные каблуки на новенькие туфли так и не довелось: обувь выдержала.

- Я не хотела выступать, но меня уговорили. Дали обувь, своих каблуков не было. Очень больно на каблуках бежать, - рассказала, Екатерина Гончар, победительница соревнований.

По признанию большинства девушек, в жизни бегать на каблуках приходится только за автобусом. И эти тренировки, как показывает жизнь, не прошли даром.

- Победительница показала результат 7,9 секунды, для бега на каблуках это очень хорошо. В спортивной классификации для девушек на дистанции 60 метров - это выше первого взрослого разряда, - подчеркнул Игорь Федик, мастер спорта по лёгкой атлетике, судья соревнований

Результат победительницы нынешнего забега лучше прошлогоднего на секунду и 34 сотых.