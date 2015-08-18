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Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу редкого полудрагоценного камня

18 августа 2015 07:55
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Новости Беларуси. Посылка не дошла до адресата. Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу редкого полудрагоценного камня. Корреспонденция была отправлена из Беларуси в Израиль. При её досмотре внимание привлекла форма и окраска минерала. Экспертиза определила, что камень — редкая разновидность граната, который представляет ценность для коллекционеров. 

Ксения Шарендо, заместитель начальника отдела таможенных расследований Минской региональной таможни:
Сотрудниками Минской региональной таможни в ходе контроля международного почтового отправления был обнаружен в посылке полудрагоценный камень – гранат. В таможенной декларации отправитель указал, что в данном международном почтовом отправлении находится образец горной породы.

Такой минерал запрещено вывозить с территории Таможенного союза. Стоимость изъятого камня оценили в 5 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Государственная граница Беларуси # Ксения Шарендо

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