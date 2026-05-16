Выдача целевых направлений в медицинские вузы началась в Беларуси

В Беларуси начался этап выдачи целевых направлений в медицинские вузы. Это стратегический шаг для всей системы здравоохранения: в регионах точно будут знать, кто именно придет лечить людей в местные больницы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В этом году Минздрав выделил под целевые направления значительную часть бюджетных мест – от 45 до 70 %, в зависимости от специальности. В главном медицинском университете страны контракты заключили уже более 500 человек. Официальный прием документов у целевиков стартует 27 июня и продлится до 2 июля. Планка для будущих медиков высокая. Главные требования приемной комиссии – средний балл аттестата не ниже семерки и обязательный устный экзамен в стенах вуза.

Полина Андрейчик, абитуриентка:

Для меня целевое – это как дополнительная возможность как-то остаться в сфере и наработать себе навык. Быть в таком окружении людей, которые тебя научат всему. И будешь знать, что можешь не искать все, а у тебя сразу есть место, куда ты сможешь пойти.