Выдача целевых направлений в медицинские вузы началась в Беларуси
В Беларуси начался этап выдачи целевых направлений в медицинские вузы. Это стратегический шаг для всей системы здравоохранения: в регионах точно будут знать, кто именно придет лечить людей в местные больницы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
В этом году Минздрав выделил под целевые направления значительную часть бюджетных мест – от 45 до 70 %, в зависимости от специальности. В главном медицинском университете страны контракты заключили уже более 500 человек.
Официальный прием документов у целевиков стартует 27 июня и продлится до 2 июля. Планка для будущих медиков высокая. Главные требования приемной комиссии – средний балл аттестата не ниже семерки и обязательный устный экзамен в стенах вуза.
Полина Андрейчик, абитуриентка:
Для меня целевое – это как дополнительная возможность как-то остаться в сфере и наработать себе навык. Быть в таком окружении людей, которые тебя научат всему. И будешь знать, что можешь не искать все, а у тебя сразу есть место, куда ты сможешь пойти.
Юрий Соколов, проректор по учебной работе БГМУ:
Традиционно высокий спрос у нас на такие специальности, как «стоматология», «лечебное дело», «фармация». И именно на эти наиболее востребованные и популярные среди абитуриентов специальности и увеличен бюджетный набор.
В частности, на стоматологический факультет выделено на 35 % бюджетных мест больше, по сравнению с предыдущей вступительной кампанией, на «лечебное дело» и «фармацию» – 25 и 15 % соответственно.
Зачисление целевиков завершится до 12 июля. По условиям контракта, обязательный срок отработки на предоставленном месте составит 5 лет. Всего во время этой вступительной кампании медицинские вузы страны планируют принять более 3,5 тысячи первокурсников.