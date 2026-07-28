Гордость за общее дело! Как семейный подряд Гречихо покоряет поля Толочинского района

Общая цель, взаимопонимание и поддержка. Семейные экипажи вносят весомый вклад в уборку урожая. Братья, супруги, отцы и сыновья работают слаженно и понимают друг друга с полуслова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая цель, взаимопонимание и поддержка. Семейные экипажи вносят весомый вклад в уборку урожая. Братья, супруги, отцы и сыновья работают слаженно и понимают друг друга с полуслова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркий пример – семейный экипаж Гречихо из сельхозфилиала «Надежино» Толочинского района. Александр – специалист по продажам, а Елизавета – графический дизайнер. Каждое лето Александр садится за штурвал комбайна, а его супруга помогает как механизатор. Вместе планируют намолотить не менее трех тысяч тонн зерна.
Елизавета Гречихо, помощник механизатора сельхозфилиала «Надежино» предприятия «Толочинский Элеватор-Агро»:
Мы соревнуемся и с самими собой, и со своими прошлогодними может быть даже результатами. Потому что в прошлом году получилось стать первыми тысячниками. Мы участвуем в очень важном деле, я считаю, не только для данного хозяйства, но и для всей страны в целом. И когда мы видим, как родные или друзья нами гордятся, мы понимаем, что это все не зря. И мы к этому причастны, и мы гордимся собой тоже.
В «Надежино» уже завершили уборку озимого ячменя: часть пошла на госзаказ, остальное – на семена и корм животным. Сейчас техника работает на рапсовых полях.
Александр Станченко, главный агроном сельхозфилиала «Надежино» предприятия «Толочинский Элеватор-Агро»:
На данный момент укомплектованы кадрами, вся техника работает. Помимо уборочных работ идет вспашка под озимые и зерновые, и рапс. План – 800 гектаров на следующий год, то есть посева этого года, урожая 27-го. Озимых две тысячи будем сеять, но я думаю, на заданные планы мы выйдем.
Аграрии Витебской области обработали более 30 тысяч гектаров – это 11 % от плана. Каждая тонна зерна – вклад в продовольственную безопасность Беларуси.