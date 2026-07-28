Гордость за общее дело! Как семейный подряд Гречихо покоряет поля Толочинского района

Яркий пример – семейный экипаж Гречихо из сельхозфилиала «Надежино» Толочинского района. Александр – специалист по продажам, а Елизавета – графический дизайнер. Каждое лето Александр садится за штурвал комбайна, а его супруга помогает как механизатор. Вместе планируют намолотить не менее трех тысяч тонн зерна.

Елизавета Гречихо, помощник механизатора сельхозфилиала «Надежино» предприятия «Толочинский Элеватор-Агро»:

Мы соревнуемся и с самими собой, и со своими прошлогодними может быть даже результатами. Потому что в прошлом году получилось стать первыми тысячниками. Мы участвуем в очень важном деле, я считаю, не только для данного хозяйства, но и для всей страны в целом. И когда мы видим, как родные или друзья нами гордятся, мы понимаем, что это все не зря. И мы к этому причастны, и мы гордимся собой тоже.

В «Надежино» уже завершили уборку озимого ячменя: часть пошла на госзаказ, остальное – на семена и корм животным. Сейчас техника работает на рапсовых полях.