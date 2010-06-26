Литовец, поляк и русский прокомментировали «газовую войну»

Беларусь вышла из «газовой войны» с достоинством, сохранив имидж надежного партнера. Это отмечают наши соседи.

В Минск съехались руководители белорусских диаспор из Литвы, Латвии, Польши, России, Украины и Эстонии. Представители общественно-культурных объединений рассказали, что все эти дни переживали за Беларусь, но были уверены в справедливом разрешении ситуации.

Роман Войницкий, советник премьер-министра Литвы по национальным вопросам:

Сапраўды Літва не адчула на сабе праблем і нават ніколи не хвалявалася. Беларусь была вельмі добрым партнёрам. Цікава тое, што з кожным днём адносіны Беларусі и Літвы ідуць у лепшы бок — гэта мы адчуваем на сабе.

Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного общества (Польша):

Я вымушаны сказаць як беларус, як беларус Беласточчыны, што ў мяне вельмі душа баліць. Бізнэс цяпер мае шалёны уплыў на палітыку. Праўда? И гэта выклікае такога тыпу з’явы, такога тыпу здарэнні.

Валерий Казаков, председатель Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России»:

Я не думаю, что белорусский народ в каких-то антипатиях к российскому народу. То же самое, русский никогда вам не скажет, что плохо относится к белорусам