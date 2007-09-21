Многодетная мать выбросила новорождённого в мусорный бак

Мотивы, повлекшие совершить женщину столь кощунственный поступок, пока выясняются следствием.

На данный момент недоношенный мальчик находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, относительно стабильное. В кратчайшие сроки мальчика весом всего 1 килограмм 800 граммов, доставили в детскую больницу. Диагноз при поступлении малыша - недоношенность и общее переохлаждение.

Поисками роженицы следователи занялись немедленно. Однако долго искать не пришлось. Под контроль были взяты все родильные дома Витебска. В один из них обратилась женщина 43 лет с сильным внутренним кровотечением и признаками недавних родов. Позже она призналась, что, родив малыша в домашних условиях, в состоянии аффекта попросила 10-го сына отнести младенца на свалку.

Мотив зверского поступка - отсутствие денег на содержание уже пятого ребёнка. Специалистам ещё предстоит установить, был ли на момент преступления у женщины постродовый шок. Пока же в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье, покушение на убийство матери новорожденного.

