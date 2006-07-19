Лето. Столичные школы на ремонте

Ремонт сегодня идет практически в каждой школе Минска. Помимо традиционной покраски потолков и оклейки стен обоями, ведутся работы и более серьезные - реконструируются пищеблоки и школьные кафе.

А девять учебных заведений ремонтируются капитально. На все эти цели город затратил более 32 с половиной миллионов рублей.

:Школу, как и пресловутые сани из поговорки, готовят летом. А именно - делают косметический ремонт, как в гимназии № 7 по улице Захарова. 80% работ, отмечает ее директор Лидия Лизанец, уже сделано. Поменяли электропроводку, в каждом классе установили энегросберегающие светильники, где надо - переклеили обои. Преподаватель английского языка Людмила Назина довольна: ремонтом своего класса занималась сама. Гордятся педагоги и обновленным спортзалом. "Этот спортзал полностью отремонтирован. Купили новые баскетбольные щиты, экраны на батареи. Целый месяц учителя физкультуры все сами красили", отметила Лидия Лизанец.

Однако подготовка к учебном году одним ремонтом не ограничивается. "У нас в настоящее время идет реализация целевой программы <Информатизация>. По этой программе наши дошкольные учреждения получат персональные компьютеры для управленческой деятельности. А школы получат более 50 современных компьютерных классов", - поведал начальник управления социально-экономического развития Мингорисполкома Валерий Турко.

Девять школ Минска - на капитальном ремонте. В школе № 92 он ведется уже третий год. От здания, построенного в 1964 году, фактически осталась только <коробка>. Все новое: инженерные коммуникации, стеклопакеты, оборудование. В школе появится обеденный зал на 120 посадочных мест и барная стойка. На полу - рассчитанное на 50 лет паркетное покрытие шведского производства. В ходе перепланировки под каждый кабинет оборудовали лаборантскую. Индивидуальное оформление классов - такова дизайнерская фантазия педагогов. На южной стороне здания кабинеты окрашены в светло-зеленые тона, а на северной - в более теплые персиковые. За эти годы в капремонт школы было вложено около пять миллиардов рублей. Теперь осталось завершить отделочные работы и благоустройство.