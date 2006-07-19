В столице возобновят обзорные экскурсии по городу

Сейчас в информационно-туристическом центре "Минск" готовят несколько маршрутов, которые должны заинтересовать потенциальных туристов. 70% иностранцев начинают знакомство с Беларусью именно с Минска. Это обстоятельство положено в основу разработки имиджа белорусской столицы, как туристического центра страны. Здесь находится 2 из 27 турзон национального масштаба. Это историческая часть города (Минское замчище, Троицкое и Раковское предместья), а также Лошицкий усадебно-парковый комплекс.

Пока показатели дохода от туризма в Минске и других европейских городах сравнивать трудно. Если в прошлом году в нашем городе побывало 150 тысяч интуристов, то в Праге, Варшаве, Москве счет идет на миллионы. Поднять рейтинг турбизнеса в столице и призван информационно-туристический центр "Минск". Сейчас там активно работают над разработкой маршрутов обзорных автобусных экскурсий по городу. Все это станет реальностью осенью.

Кроме того, в центре разрабатывают запоминающийся слоган и рекламный логотип белорусской столицы. Помощь обещали оказать и городские власти. К 2010 году туристская инфраструктура столицы должна стать принципиально более комфортной. Появятся новые информационные указатели, вывески на английском языке и, что немаловажно для приезжих, достаточное количество туалетов.