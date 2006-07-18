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В Беларуси займутся масштабными аграрными наблюдениями

18 июля 2006 12:08
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В центре внимания ученых - состав почвы осушенных территорий Полесья. Пункты мониторинга разместятся в Жабинковском, Ивацевичском, Лунинецком и Пинском районах. Такая работа необходима для улучшения хозяйственной деятельности и охраны земель от деградации. Наблюдения пройдут в рамках Государственной программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси до 2010 года. Главный исполнитель работ - Институт почвоведения и агрохимии Академии наук. Предварительная стоимость проекта - 200 млн. рублей.
# общество

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