В Беларуси займутся масштабными аграрными наблюдениями

В центре внимания ученых - состав почвы осушенных территорий Полесья. Пункты мониторинга разместятся в Жабинковском, Ивацевичском, Лунинецком и Пинском районах. Такая работа необходима для улучшения хозяйственной деятельности и охраны земель от деградации. Наблюдения пройдут в рамках Государственной программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси до 2010 года. Главный исполнитель работ - Институт почвоведения и агрохимии Академии наук. Предварительная стоимость проекта - 200 млн. рублей.