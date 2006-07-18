Абитуриенты перед выбором. Учебного заведения

Сейчас выпускники школ готовятся к очередному этапу - вступительным экзаменам в выбранный вуз. Министр образования Республики Беларусь Александр Радьков советует абитуриентам подумать о выборе таких профессий, как инженер, строитель, а также работник агропромышленного комплекса.

Специалисты в таких профилях нынче востребованы в стране, да и конкурс там поменьше.

Сегодня самыми престижными профессиями у абитуриентов считаются творческие. В Академию искусств и институт культуры несут документы юноши и девушки, которые хотят стать режиссерами или артистами. Самый высокий конкурс в БНТУ- 30 человек на место. Высок спрос у выпускников школ на такие профили как международные отношения и иностранные языки.

Какие профессии выберут 95 тысяч выпускников школ, покажет время. Уже сегодня по 14 дисциплинам в централизованном тестировании приняли участие 171 тысяча человек. А вот емкость всех вузов страны только - 120 тысяч. Так что оставшимся 51 тысячи, не прошедшим испытаний в вузах, предлагается идти на учебу в ссузы или ПТУ. Новые правила поступления далеки от понятия <повезет не повезет>, места в вузах теперь для самых способных и умных.

Проблемы, которые еще предстоит решить в Министерстве образования на следующий год - выбор места для проведения централизованного тестирования, а также определиться: можно ли поступающим приходить на экзамены с миникалькуляторами.