Летний богословский институт примет гостей

На Базе отдыха "Городок", что под Радошковичами, Летний богословский институт сегодня примет гостей. Международная научная конференция посвящена актуальным проблемам современного теологического образования. Ее участниками в нынешнем году станут студенты, молодые священники, врачи, журналисты, учителя, христианская молодежь из Беларуси, Украины, России, Латвии и Польши. Отметим, что впервые Летний богословский институт был организован в Беларуси в 1999 году.