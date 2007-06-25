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Летний богословский институт примет гостей

25 июня 2007 08:21
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На Базе отдыха "Городок", что под Радошковичами, Летний богословский институт сегодня примет гостей. Международная научная конференция посвящена актуальным проблемам современного теологического образования. Ее участниками в нынешнем году станут студенты, молодые священники, врачи, журналисты, учителя, христианская молодежь из Беларуси, Украины, России, Латвии и Польши. Отметим, что впервые Летний богословский институт был организован в Беларуси в 1999 году.
# общество

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