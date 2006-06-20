<Поезд памяти>. По следам боевых сражений

Участники патриотической акции <Поезд памяти> отправятся сегодня в полночь в путь с Белорусского вокзала Москвы. Эта акция посвящена 65-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Пассажирами поезда станут ветераны войны, которые участвовали в первых боях и операции <Багратион> по освобождению Беларуси, ныне живущие в Москве, а также дети, которые представляют детские и молодежные общественные объединения. Первую остановку поезд сделает в Минске. Завтра они побывают на площади Победы, в мемориальном комплексе <Хатынь> и на Кургане Славы. На рассвете 22 июня пассажиры <Поезда памяти> прибудут в Брестскую крепость, где примут участие в мероприятиях, посвященных 65-летию начала Великой Отечественной войны.