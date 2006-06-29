<Горремавтодор> : работаем круглосуточно

В предстоящие выходные, 1, 2 и 3 июля, работники <Горремавтодора> и его районных подразделений будут работать круглосуточно. Причем основные работы по уборке города планируется выполнять в ночное время. В эти дни будут задействованы около 100 единиц техники. В случае необходимости предполагается привлечь до 150 мусороуборочных и поливомоечных машин других коммунальных предприятий. Их маршруты будут пролегать в основном по местам массовых гуляний. На улицах и площадях, в парках и скверах будут дополнительно установлены мусорные урны и контейнеры, которые также будут опустошаться до наступления нового дня.