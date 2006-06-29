Прямой эфир

<Горремавтодор> : работаем круглосуточно

29 июня 2006 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В предстоящие выходные, 1, 2 и 3 июля, работники <Горремавтодора> и его районных подразделений будут работать круглосуточно. Причем основные работы по уборке города планируется выполнять в ночное время. В эти дни будут задействованы около 100 единиц техники. В случае необходимости предполагается привлечь до 150 мусороуборочных и поливомоечных машин других коммунальных предприятий. Их маршруты будут пролегать в основном по местам массовых гуляний. На улицах и площадях, в парках и скверах будут дополнительно установлены мусорные урны и контейнеры, которые также будут опустошаться до наступления нового дня.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 июня 2006 12:11

Минприроды призывает к бережному сбору ягод и грибов

29 июня 2006 12:10

Сколько электронов и протонов содержит молекула?

29 июня 2006 12:10

Каждый может проявить лидерские качества и воплотить в жизнь свои идеи