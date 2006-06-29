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Минприроды призывает к бережному сбору ягод и грибов

29 июня 2006 12:11
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При сборе ягод запрещается применять различные механические приспособления, так как они наносят повреждения зарослям ягодников и снижают урожай в последующие годы. Грибы рекомендуется срезать ножом на почве у основания, не нарушая лесную подстилку.Кроме того, заготовка и сбор дикорастущих ягод и грибов запрещается в лесах заповедников и памятников природы, лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историко-культурное значение, курортных лесах, а также определяемых  ведущими лесное хозяйство юридическими лицами, участках государственного  лесного фонда.
                                                                             
В соответствии с Кодексом  об административных  правонарушениях,  сбор дикорастущих плодов и ягод с нарушением установленных  сроков их сбора, применение запрещенных методов сбора ягод и грибов наказывается  штрафом в размере от 1 до 5 базовых величин для граждан и от 10 до 50   базовых величин -  для должностных лиц.
# общество

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