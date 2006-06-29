Минприроды призывает к бережному сбору ягод и грибов

При сборе ягод запрещается применять различные механические приспособления, так как они наносят повреждения зарослям ягодников и снижают урожай в последующие годы. Грибы рекомендуется срезать ножом на почве у основания, не нарушая лесную подстилку.Кроме того, заготовка и сбор дикорастущих ягод и грибов запрещается в лесах заповедников и памятников природы, лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историко-культурное значение, курортных лесах, а также определяемых ведущими лесное хозяйство юридическими лицами, участках государственного лесного фонда.



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, сбор дикорастущих плодов и ягод с нарушением установленных сроков их сбора, применение запрещенных методов сбора ягод и грибов наказывается штрафом в размере от 1 до 5 базовых величин для граждан и от 10 до 50 базовых величин - для должностных лиц.