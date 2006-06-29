Международный летний университет клубов ЮНЕСКО-2006 начнет работу 10 июля в Ждановичах. В нем примут участие 100 представителей белорусских, российских и латышских клубов. Цель работы летнего университета - создание условий для образования, общения, обмена опытом и развития творческого потенциала молодых людей. В программе университета - работа образовательных секций по таким направлениям как информация и коммуникация, права ребенка, разговорный английский язык. Вместе с обучением молодые люди получат возможность с пользой для себя провести свободное время. В лагере предусмотрено самоуправление, где каждый может проявить лидерские качества и воплотить в жизнь свои идеи.