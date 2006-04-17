Браконьеры вне закона

С 10 апреля по 9 июня на водоемах Беларуси запрещено использовать все средства для лова рыбы, кроме одной удочки или одного спиннинга, причем пользоваться ими можно только с берега и только в светлое время суток.Так государство заботится о сохранении рыбных ресурсов. С наступлением весны рыба в водоемах становится легкой добычей. На реках и озерах Беларуси начинается сезон нереста. Этим и пытаются воспользоваться браконьеры, несмотря на существующий запрет на лов. С нынешнего года ответственность за незаконный лов ужесточена, и все же только в это воскресенье в столичной области было выявлено 56 случаев браконьерства.