Правоохранительные органы проверили ночные клубы столицы

Выявленные нарушения касаются правил содержания заведений подобного рода.Как сообщил заместитель начальника ГУВД столицы Александр Найденко, в ходе проведенной проверки были установлены факты несоблюдения элементарных санитарных норм. Также в некоторых ночных клубах не работала система видео-наблюдения и не была обеспечена сохранность личных вещей посетителей. На некоторые ночные дискотеки беспрепятственно пускали <подвыпивших> граждан. Список ночных заведений, допустивших подобные нарушения, составлен. И владельцы ночных клубов, как сообщили в столичном ГУВД, будут уведомлены о мерах ответственности за подобные действия.