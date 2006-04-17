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Правоохранительные органы проверили ночные клубы столицы

17 апреля 2006 14:43
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Выявленные нарушения касаются правил содержания заведений подобного рода.Как сообщил заместитель начальника ГУВД столицы Александр Найденко, в ходе проведенной проверки были установлены факты несоблюдения элементарных санитарных норм. Также в некоторых ночных клубах не работала система видео-наблюдения и не была обеспечена сохранность личных вещей посетителей. На некоторые ночные дискотеки беспрепятственно пускали <подвыпивших> граждан. Список ночных заведений, допустивших подобные нарушения, составлен. И владельцы ночных клубов, как сообщили в столичном ГУВД, будут уведомлены о мерах ответственности за подобные действия.
# общество

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