Каждая столичная парковка будет оборудована паркоматом

Программа по установке считывающих устройств будет полностью реализована в ближайшие несколько лет. К оборудованию парковок стационарными паркоматами в столице приступили в прошлом году.Пока в городе их установлено всего 35 штук. Выполнить программу по установке паркоматов будет проще, когда в городе начнут работать все зоны платных парковок в границах первого и второго кольца, считают специалисты. Кроме того, реализация намеченных планов позволит перейти на безналичную форму расчетов на парковках и пресечь нарушения, как со стороны ревизоров, так и со стороны водителей.