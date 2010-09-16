Леонид Козик остается руководителем самой массовой организации страны

Следующая пятилетка должна стать периодом обновления и качественно нового развития Беларуси. Об этом заявил сегодня Президент, выступая на VI съезде Федерации профсоюзов Беларуси. На масштабный форум Минск собрал около полутысячи делегатов из всех регионов страны.

445 делегатов из разных уголков Беларуси. Каждый приехал не только с проблемами своих коллективов, но и реальными предложениями, как улучшить работу профсоюзов.

Виктор Бондарчук, делегат VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси:

Накануне подготовки тарифного соглашения, генерального соглашения будет добиваться от наших нанимателей, от социальных партнеров, от правительства, чтобы была повышена заработная плата, чтобы улучшалось положение на стройках, улучшался быт.

Сегодня это самая массовая организация страны. И как однажды заметил глава государства, наряду с местными Советами депутатов, молодежными и ветеранскими организациями, это один из столпов общества, ведь Федерация объединяет разные слои населения.

Раз в пять лет. Массово и концептуально. Это важное событие в жизни всего общества, ведь профсоюзы представляют интересы большинства трудящейся Беларуси. И съезд — это не просто время и место подведения итогов. На таких встречах вырабатываются перспективы работы всей Федерации.

В зале много лиц, известных всей стране. Члены Правительства, руководители важнейших для государства предприятий. Фактически, все чиновники высшего звена сегодня имеют профсоюзные билеты. Делегат съезда и Президент Александр Лукашенко.

Прибыв во Дворец Профсоюзов, глава государства первым делом заглянул в музей, где собрана история этого движения. И это не случайно. Александр Лукашенко в свое время поддержал, по тем временам, радикальную идею — не просто сохранить профсоюзы, но и сделать их сильнее, наделив полномочиями. Причем уже тогда было понятно, что материальных рычагов для привлечения в свои ряды, они не станут иметь. И движение сможет стать привлекательным только при настоящей работе на благо человека.

Александр Ментюк, делегат VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши профсоюзы — это более 4 миллионов членов, которые работают непосредственно во всех сферах. И сегодня, при председателе Леониде Петровиче Козике, значительно окрепло социальное партнерство, значительно возросла роль профсоюзов. И сегодня мы чувствуем стабильность в обществе, благодаря профсоюзам совместно с исполнительной властью.

Леонид Барабанов, делегат VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси:

Роль профсоюзов, в первую очередь, — это контроль за реализацией такого документа, как трудовой договор, публичностью реализации такого договора для всего коллектива и, конечно же, отстаивание прав рабочего человека в решении тех проблем, которые возникают.

Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси объединяет четыре миллиона человек. Так или иначе с движением связаны все. И стоит отметить, что только за последние пять лет уже удалось сделать многое. К примеру, появился Закон об охране труда. Идею его создания поддержал Президент на предыдущем съезде.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Было сказано, что главная работа профсоюзов — в первичных организациях, то есть, в трудовых коллективах. Там, где конкретно работают люди. Которые нуждаются чаще всего в социальной защите или в какой-то материальной поддержке.

Разговор получился открытым и концептуальным. Люди задавали и много вопросов, Александр Лукашенко на все ответил. И в целом встреча продлилась более трех часов. За это время зал более десяти раз взрывался аплодисментами.

Тамара Матюшкова, делегат VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси:

Это наша страна, и нам здесь жить, ее возделывать и делать страну процветающей.

Петр Ахраменко, делегат VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси:

Практически на все вопросы, которые были поставлены и в отчетном докладе, и в прениях, Президент ответил не просто на все 100%, а на все 150%.

Сегодня же делегаты съезда, как и положено по протоколу, избрали председателя Федерации. Ее работа за пять лет, кстати, большинством названа удовлетворительной. На прошлом съезде Президентом был дан ряд поручений. Практически все выполнено, хотя работать над чем есть. Конечно, по итогам нынешнего форума появится новый протокол поручений. Задачи поставлены. Осталось работать. Руководить самой массовой организацией страны остается Леонид Козик.

Алеся Высоцкая, Алексей Адашкин, Николай Сенчило и Валерий Науменко, телекомпания СТВ.