На пересечении минских проспектов Дзержинского и Жукова впервые в республике будет построена трехуровневая развязка

На вопросы программы «Большой город» отвечает председатель Минского городского Совета депутатов Михаил Федорович Саванович.

Мы говорим о том, что Минск — благоустроенный город. Но при этом, наверное, все видят и чувствуют, что транспортная проблема у нас уже начинает развиваться. Это пробки на дорогах — конечно, не такие, как в Москве, но они уже есть, минчане чувствуют себя неуютно. Поэтому городом предпринимается ряд мер, чтобы как-то изменить эту ситуацию.

Во-первых, идёт реконструкция улиц: проспект Пушкина, часть улицы Тимирязева, проспект Дзержинского, улица Маяковского, улица Ташкентская и рад других были и будут реконструированы и расширены.

Кроме того, многоуровневые развязки. Впервые в республике, не говоря уже о городе Минске, будет построена трехуровневая развязка на пересечении проспекта Дзержинского и проспекта Жукова. Будет развязки на пересечении улицы Алибегова и проспекта Дзержинского, улиц Тимирязева и Орловской, Денисовской и Маяковского.

- Сколько на это понадобится времени?

Намечено строить порядка пяти многоуровневых развязок в год.

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