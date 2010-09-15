Л.Ермошина, председатель ЦИК: Кандидаты должны изготавливать рекламную продукцию только на территории Беларуси

Кандидаты в президенты Беларуси впервые смогут сформировать свои индивидуальные предвыборные фонды. Их размер около 35-ти тысяч долларов.

Об этом сегодня на заседании Центизбиркома сообщила председатель комиссии Лидия Ермошина. Главное условие - это должны быть спонсорские взносы граждан и организаций страны, а не иностранных государств. Эти средства могут использоваться для покупки дополнительного эфирного времени, изготовления дополнительной печатной продукции, оплаты труда членов предвыборных штабов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Есть обязательное условие. Кандидаты должны изготавливать всю рекламную продукцию только на территории Республики Беларусь, потому что это единственная возможность проконтролировать, сколько средств, из какого источника ушло на изготовление рекламной продукции, и, естественно, проверить порядок формирования избирательных фондов. К сожалению, предыдущие выборы показали, что некоторые кандидаты широко использовали иностранные возможности.

Сегодня ЦИК утвердил весь календарный план нынешней избирательной компании. Претенденты в кандидаты в президенты Беларуси должны подать в комиссию списки своих инициативных групп не позднее 24 сентября. Наряду с традиционными бумажными они должны быть в электронном виде, что позволит в кратчайшие сроки изготовить удостоверения членов групп. Для еще большей прозрачности избирательной кампании эти списки опубликуют на сайте ЦИК. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси начнется 30 сентября и продлится до 29 октября включительно. Наблюдателям разрешат присутствовать на заседаниях избиркомов без предварительного уведомления.

Напомним, выборы Президента страны пройдут в Беларуси 19 декабря.