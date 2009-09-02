Купить водительские права за 600 долларов

В последнее время в Минске активизировались мошенники, которые предлагают «решить вопросы» в ГАИ.

С начала 2009 года сотрудниками ГУВД Мингорисполкома выявлено и раскрыто 23 преступления, которые квалифицируются как мошенничество либо взяточничество.

Уже возбуждено четыре уголовных дела в отношении минчанина, который весной текущего года предлагал свои услуги за оказание содействия в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, а также за содействие в замене водительских удостоверений. Цены зависели от платежеспособности клиента.

Например, содействие по сдаче экзаменов стоило 500-600 долларов США, содействие по замене водительского удостоверения - 100-150 долларов США.

В этом году сотрудники третьего управления ГУСБ МВД задержали еще двух минчан, которые подозреваются в совершении целой серии подобных преступлений на протяжении 2008-2009 годов, пишет «Комсомольская правда».