Северная Корея впервые увидела телерекламу

Многие признаки, характерные для рыночного строя, медленно, но верно становятся неотъемлемыми атрибутами повседневной жизни в Северной Корее.

Так, буквально на днях по северокорейскому телевидению впервые запустили рекламные ролики. В них призывают покупать продукты из женьшеня, пиво, а также посещать один крупный столичный ресторан.

Специалисты считают, что в дальнейшем на северокорейском телевидении количество рекламы будет увеличиваться. Правда пока неизвестно, получают ли плату каналы за ролики или их это обязывают делать в порядке «оказания помощи народной экономике».

Кроме того, в выходящей в Японии северокорейской газете «Чосон Синбо» недавно появилась заметка о появившемся пару месяцев назад в Пхеньяне первом ресторане быстрого питания. Власти КНДР заключили соглашение с одной сингапурской компанией, которая владеет сетью гамбургерных. В северокорейской столице первый ресторан быстрого питания несколько изменили на местный манер - дали ему северокорейское название, гамбургер обозначили как «булочку с мясом», но саму суть оставили без изменения. «Чосон Синбо» недавно сообщила, что это заведение пользуется большой популярностью среди граждан КНДР и иностранцев.

Судя по всему капиталистические веяния так или иначе просачиваются в КНДР. Так в стране уже давно существует большое количество небольших рынков. Кроме того, в ходу иностранная валюта, включая доллары, евро, китайские юани и японские йены.

В университетах КНДР все большей популярностью пользуется английский язык. По словам очевидцев, северокорейские студенты изучают его гораздо охотнее, чем любые другие, пишет «Российская газета».