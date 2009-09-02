Продавал печное топливо вместо дизельного

Почти три года директор одной из частных минских фирм выкачивал государственные деньги из предприятий, доверчиво закупавших у коммерсанта дизельное топливо.

В поле зрения оперативников деятельность поставщиков топлива попала, когда в автопарках и автохозяйствах водители стали жаловаться на частые поломки автотранспорта.

Следствие Минского района, на территории которого по большей части развернул свою деятельность аферист, располагает как минимум 15 фактами, когда под видом дизельного топлива автотранспортным предприятиям было продано печное. В результате только последних трех сделок посредством продажи более 90 т топливного продукта было похищено государственных денежных средств на общую сумму почти Br123 млн.

Однако, как отмечает начальник управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УВД Минской области Владимир Шинкоревич, реальный ущерб, нанесенный государству, был значительно больше. «Автомобиль, заправляемый топливом несоответствующего назначения, вскоре приходит в такое состояние, когда его реанимация, если и возможна, то стоит немалых денег и существенных затрат времени», - пояснил он.

Сейчас 53-летний директор столичного ТЧУПа уже взят под стражу. До этого он пытался скрыться от правосудия в России.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РБ («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Однако, как отметили в УВД, конфискация имущества даже частично не возместит ущерб, нанесенный государству, так как ни квартиры, ни машины, ни счета в банке подозреваемый не имеет. На самом деле за определенный гонорар он всего лишь исполнил роль фиктивного директора, сообщает БЕЛТА.