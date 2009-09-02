В Беларуси будет свой русский язык

Согласно приказу Минобрнауки РФ с 1 сентября великий и могучий изменился.

Официальными стали несколько современных российских словарей, которые, например, за словом «кофе» закрепляют не только мужской, но и средний род. В новом перечне нет самого известного справочника Д.Розенталя и полного академического справочника В.Лопатина.

- А в Беларуси правила русского языка тоже изменились? - обратилась «Комсомольская правда» к Виктору Ивченкову, советнику министра образования, доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики БГУ.

- Об этих изменениях у нас в стране я не слышал, - говорит Виктор Иванович. - Но я могу сказать, что понятие нормы в любом языке довольно растяжимое. Возьмем, к примеру, слово «интернет». В правилах белорусской орфографии и пунктуации говорится, что оно пишется с маленькой буквы. А в русском, в том числе и по рекомендации словаря Лопатина, допускаются оба варианта написания слова. Это происходит потому, что люди, которые сочиняют орфографические словари, в основном остепененного возраста, профессора. То есть для них Интернет - это диковинка. А все новое, которое к нам приходит, мы всегда возвеличиваем большой буквой. Так в свое время было и со словами «телефон», «телевизор», «радио».

Поэтому пока белорусский русский язык руководствуется наиболее авторитетными словарями - справочниками Розенталя и Лопатина, пишет «Комсомольская правда».