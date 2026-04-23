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Весенний призыв – в Беларуси на срочную военную службу отправятся около 10 тыс. человек

23 апреля 2026 07:36
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В Беларуси начинается плановая отправка призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенний призыв – в Беларуси на срочную военную службу отправятся около 10 тыс. человек-2

Уже сегодня около тысячи человек пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания, а также органов пограничной службы. Всего на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 600 человек. Военную присягу новобранцы примут 23 мая.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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