Культура, медицина, спорт и образование. Московский район Минска – как постоянно развивающийся центр жизни горожан

Ровно 40 лет назад на карте нашей столицы появился новый район – Московский. Это самый молодой район в нашем городе. Расположился он в юго-западной части города и занял железнодорожную магистраль Минск – Брест. Сегодня в его состав входят как совсем новые микрорайоны, так и историческая часть столицы. Здесь сосредоточено огромное количество памятников архитектуры и культуры.

Виталий Брель, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:

Попадая в Московский район с железнодорожного вокзала, мы не можем не попасть на площадь Независимости. Это также Московский район, где мы видим здание Красного костела, здание Совета министров. Переходя в проспект Дзержинского, мы увидим Пищаловский замок, который сохранился в том виде, в котором он был построен. Реконструкция старых и строительство новых объектов здесь на первом месте. Три года назад преобразилась важнейшая транспортная магистраль города – проспект Дзержинского. Сегодня его не узнать. Многополосная дорога с двумя развязками, вдоль которой выросли новые дома, торговые центры, банки и студенческая деревня. Обеспечивают быстрое транспортное сообщение четыре новых станции метро: «Грушевка», «Михалово», «Петровщина» и «Малиновка», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В районе и сегодня продолжают появляться новые сооружения, которые становятся украшением города. За последние шесть лет здесь возвели более двух миллионов квадратных метров жилья. Виталий Брель, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:

Московский район продолжает развиваться, строиться. Идет большая застройка микрорайонов Михалово, Брилевичи, Грушевка, где идет снос старого жилья и строятся большие высотные дома. Московский район – это еще и важнейший промышленный потенциал города. На его территории расположено 26 предприятий, которые обеспечивают работой большое количество жителей нашей столицы. Район по праву гордится теми, кто с первых дней трудится здесь. В их числе – Зинаида Дмитриевна Горячко, Герой социалистического труда.

Зинаида Горячко, Герой социалистического труда:

Я очень люблю Московский район, в котором прожила 40 лет, с момента его основания. Когда разделился Фрунзенский, образовался Московский. 40 лет отдала предприятию, обувному объединению «Луч», на котором тоже отработала 40 лет. Работала мастером на швейном участке, коллектив состоял из одних женщин разных возрастов. Я, конечно, за время своей работы на «Луче» стала хорошим психологом, очень хорошо разбиралась в людях, помогала во всем, что только можно было. Благодаря богатому человеческому и промышленному потенциалу район сегодня занимает важное место в жизни не только города, но и всей республики. В Московском районе расположены Дом правительства Республики Беларусь, различные Министерства, ведомства и Минский городской исполнительный комитет. Здесь сосредоточена студенческая жизнь столицы. На территории района находятся несколько вузов, в их числе Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и Белорусский государственный медицинский университет.

В последние годы Московский район занимает лидирующую позицию по качеству образования в городе. Учащиеся района часто завоевывают главные награды как на городских, так и на республиканских олимпиадах. А все потому, что о будущем поколении здесь заботятся с раннего детства. Виталий Брель, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:

За прошлый год в Московском районе было введено в строй два дошкольных учреждения. Это в микрорайоне Михалово. Московский район развивается и старается ввести все социальные объекты, которые необходимы для жизнедеятельности. Как дошкольного, так и школьного, для старшей молодежи. Московский район – это и спортивный потенциал города. Здесь есть велодорожки, спортивные площадки и бассейны. Совсем недавно в парке имени Павлова появилась современная воркаут-площадка. Особое внимание здесь уделяют здоровью жителей.