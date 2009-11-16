Куда обращаться, если рядом с вами незаконно курят?

Согласно постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь за №23/21 "О требованиях к специально предназначенным местам для курения", на лестничных клетках и коридорах зданий и сооружений курение запрещено. В УВД администрации Центрального района Минска
порталу TUT.BY
пояснили, что привлечь к ответственности может пожарная служба, куда и следует обратиться.
- Во всех организациях должны быть отведены специальные места для курения. Если таковых мест нет, значит, на улице должны курить. А если курят в общественном месте, вы вправе обратиться в пожарную службу, - рассказали TUT.BY.
Данную информацию подтвердил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.
- Мы советуем звонить по номеру 101. Нужно позвонить, рассказать, что это за административное здание, где оно расположено. Наш диспетчер задаст уточняющие вопросы. По имеющийся базе посмотрит, что это за объект, чья ведомственная принадлежность и другие нюансы. Скорее всего, на место придет наш инспектор, который сможет составить протокол.
По словам собеседника, желательно, чтобы инспектор стал свидетелем факта незаконного курения, но это не является обязательным. Могут найтись различные доказательства того, что в данном месте курят, например, явный запах дыма.
Что говорит закон
За исключением мест, предназначенных для курения, по закону в нашей стране курить запрещено
в:
- учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания;
- в помещениях органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов;
- на вокзалах, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена;
- в общественном транспорте, вагонах поездов, на судах, самолетах, за исключением поездов дальнего следования, судов и самолетов, где предусмотрены места для курения;
- в подъездах.
Более того, в столице зонами, свободными от курения, являются Центральный детский парк им. М. Горького, Центральный ботанический сад НАН Беларуси и Минский городской зоопарк, парк развлечений "Дримленд".
Штраф: от 0,1 до 0,5 базовой величины.
Мера наказания для обычных граждан, должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей может достигать также штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.
От 10 до 30 базовых величин может получить также охотник покурить в подсобных помещениях квартиры, где проживают несколько нанимателей или собственников, а также во вспомогательных помещениях жилых домов - подъездах, подвалах, чердаках.
То есть наказать можно и курящего соседа. Как рассказали на горячей линии "Минского городского жилищного хозяйства"
, "по жилым домам данную функцию частично возложили на ЖЭС. Но ЖЭС может составить протокол в том случае, если виновника поймали за руку".