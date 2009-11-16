Куда обращаться, если рядом с вами незаконно курят?

Погода в Беларуси: На неделе – тепло и дождливо

Предстоящей ночью в отдельных районах в области пониженного давления пройдут местами небольшие дожди. Днем 17 ноября смещающийся с Западной Европы атмосферный фронт вызовет дожди во многих районах республики. В ночные и утренние часы вновь сгустятся туманы, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем она составит 2-8 градусов выше нуля.