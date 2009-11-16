Вынесен приговор бывшему первому замначальнику управления «К» МВД

В результате Буенков под руководством Новика за период с марта 2006 года по август 2007 года похитил из банкоматов на территории Беларуси и России с использованием поддельных пластиковых карт около Br40 млн. и 9 млн. российских рублей, большая часть которых была передана Новику.
Сергей Новик должен будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. По делу проходили еще четверо, которые приговорены к различным наказаниям от 3 до 7 лет лишения свободы. Осужденные имеют право обжаловать приговор в 10-дневный срок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в суде.