Вынесен приговор бывшему первому замначальнику управления «К» МВД

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего первого заместителя начальника управления "К" МВД Беларуси Сергея Новика к 12 годам лишения свободы. Первый заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Новик в марте 2006 года, злоупотребляя своими служебными полномочиями, склонял ранее судимого Буенкова к совершению хищений денежных средств из банкоматов с применением поддельных банковских пластиковых карточек, которые он изготавливал, пользуясь своими служебными возможностями.В результате Буенков под руководством Новика за период с марта 2006 года по август 2007 года похитил из банкоматов на территории Беларуси и России с использованием поддельных пластиковых карт около Br40 млн. и 9 млн. российских рублей, большая часть которых была передана Новику.

Сергей Новик должен будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. По делу проходили еще четверо, которые приговорены к различным наказаниям от 3 до 7 лет лишения свободы. Осужденные имеют право обжаловать приговор в 10-дневный срок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в суде.

