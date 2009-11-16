Маньяк 17 лет держал в страхе пожилых лондонцев

В Лондоне арестован преступник, который насиловал престарелых жителей британской столицы. Жертвами маньяка стали более 200 человек в возрасте от 70 до 93 лет.

Полиция искала «Ночного охотника» на протяжении 17 лет, сообщают «Вести». Выяснилось, что это 52-летний Делрой Грант. В обычной жизни он отец семи детей, который ухаживал за парализованной женой и проповедовал религиозные идеи.

Следствие установило, что все свои деяния Грант совершал ночью. Он выбирал только те дома, где живут одинокие старики, перерезал там телефонный и электрический кабель, после чего устраивал пенсионерам многочасовые унизительные пытки.

Поймать маньяка помогла камера наружного наблюдения, установленная на одном из таких домов.