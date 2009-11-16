Погода в Беларуси: На неделе – тепло и дождливо

Предстоящей ночью в отдельных районах в области пониженного давления пройдут местами небольшие дожди. Днем 17 ноября смещающийся с Западной Европы атмосферный фронт вызовет дожди во многих районах республики. В ночные и утренние часы вновь сгустятся туманы, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем она составит 2-8 градусов выше нуля.

Дождливой ожидается погода и в последующие дни недели. Местами возможны туманы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла. Днем прогнозируется от плюс 3 до 10 градусов.



В предстоящие выходные атмосферное давление начнет расти, однако во влажных воздушных массах местами ожидаются непродолжительные дожди, вновь сгустятся туманы. При этом температурный фон существенно не изменится. Ночная температура будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов, днем она составит 3-8 градусов тепла. В субботу, 21 ноября, в южных районах воздух прогреется до плюс 10 градусов.



Таким образом, преобладающий на текущей неделе температурный режим может на 4-7 градусов превысить климатическую норму, что случается в последние годы в ноябре на территории Беларуси довольно часто. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра Ольга Федотова.