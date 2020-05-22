Прямой эфир

Кто такие адреналиновые наркоманы?

22 мая 2020 10:16
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Пока ведущая СТВ Илона Волынец готовилась к интервью в программе «Большой город» с психологом, нашла такое понятие, как адреналиновый наркоман.

Илона Волынец:
Это те люди, которым скучно жить обычной, повседневной жизнью. Они специально что-нибудь придумывают, чтобы пощекотать себе нервы, и потом получают удовольствие от этого. И я поразмышляла, что мы, телевизионщики, в какой-то степени тоже такие. Мы, возможно, наркоманы прямого эфира. Даже из своего опыта я расскажу, что каждый раз перед прямым эфиром я думаю: «Зачем мне это надо?!» У меня сердце выпрыгивает. Я тоже не знаю, как справиться с волнением. И это каждый раз происходит как первый. Но потом проходит несколько эфиров, и мне скучно становится. Я начинаю грустить по работе, по прямым эфирам, по стрессу. Насколько это здорово и, вообще, не вредно ли это?

Кто такие адреналиновые наркоманы?-1

# Консультация психолога # общество # Илона Волынец # Гульнара Гришаева

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