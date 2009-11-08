Кто получит государственные премии Беларуси в следующем году?

Объявлен конкурс работ на соискание госпремий Беларуси 2010 года. Выдвижение кандидатов пройдет, как предполагается, в ноябре—декабре.

После дополнительного обсуждения до 1 февраля документы должны быть представлены в соответствующие подкомитеты по государственным премиям.

Государственная премия, как объяснили в Национальной академии наук, является высшим признанием заслуг деятелей науки, техники, литературы, искусства и архитектуры перед обществом и государством.

Экспертиза, оценка и сопоставление работ — это длительная по времени и углубленная по содержанию процедура. В ней задействованы не только члены подкомитетов по государственным премиям, но и привлеченные для этого эксперты.

Среди прошлогодних победителей были, в частности, селекционеры, которые, по сути, создали в сельском хозяйстве целое новое направление — выращивание рапса.