Чем отличается договор подряда от контракта

Кроме контрактов в случаях, установленных законодательством, с работниками могут заключаться договора подряда (гражданско-правовые договоры), которые для нанимателя являются более выгодными. Порядок заключения таких договоров регулируется соответствующим Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 года № 314 с последующими изменениями и дополнениями. p>Общее в контракте и договоре подряда то, что они оформляются только письменно. В обоих правовых документах гражданам во время работы в обязательном порядке обеспечивается соблюдение правил охраны труда и страхование от несчастных случаев на производстве. Предусмотрены обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения, отчисление подоходного налога и оплата временной нетрудоспособности. Осуществляется обучение, инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний граждан, персонифицированный учет и другое.Имеются и особенности. Основное отличие договора подряда от контракта состоит в различном виде правоотношений.

При заключении контракта у нанимателя и работника возникают трудовые правоотношения, на работника распространяются нормы, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе установленные льготы, гарантии и компенсации, он может поощряться и привлекаться к дисциплинарной ответственности, вступать в профсоюз, действующий у нанимателя, и т.д. Кроме того, согласно статье 28 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель вправе заключить с работником контракт с условием предварительного испытания с целью проверки его соответствия поручаемой работе. Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев. Важно, что при его исчислении не учитываются период временной нетрудоспособности, а также другие периоды, когда работник отсутствовал на работе.



Во время исполнения договора подряда нормы трудового права на гражданина не распространяются, а у сторон возникают гражданско-правовые отношения, которые регулируются нормами договора подряда, заключенного с соблюдением требований законодательства. Предварительное испытание не может являться условием договора подряда.



При заключении договора подряда заказчик может проверить способность гражданина выполнять работу, но только иными способами, отличными от применяемых в трудовых отношениях. Например, он вправе провести с гражданином собеседование, истребовать у него сведения об образовании, квалификации, опыте выполнения работ, ознакомиться с уже выполненной ранее работой и т.д.



Существуют и другие отличия договора подряда от контракта. Срок заключения договора подряда не ограничен ни минимальными, ни максимальными пределами, а определяется соглашением сторон. Напротив, контракт заключается на срок не менее одного года, но не более пяти лет.



Предметом контракта является соглашение между нанимателем и работником по выполнению последним работы по определенной профессии и должности, которая имеется в штатном расписании нанимателя и, чаще всего, является вакантной. А предметом договора подряда является выполнение работ, оказание услуг, создание объекта интеллектуальной собственности. В частности, заключение договора подряда на должность, имеющуюся в штатном расписании организации, является недопустимым.

Выполнение обязательств по договора подряда не заносится в трудовую книжку. В то время как работа по контракту в обязательном порядке фиксируется в трудовой книжке, т.е. отражается время приема работника на работу, его перевод на другую должность, увольнение и т.д.



Заработная плата работнику по контракту выплачивается за конкретный календарный период работы, но не реже одного раза в месяц. А вознаграждение по договора подряда — по результатам выполнения определенной работы в сроки, установленные самим договором. От невыплаты вознаграждения гражданин защищен возможным применением санкций к организации в виде неустойки в размере не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки.



Работнику, работающему по контракту, установлен ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее 24 календарных дней, а за ухудшение правового положения в связи с работой по контракту — дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью до 5 календарных дней. На основании аттестации рабочих мест работнику может предоставляться отпуск за работу с вредными, опасными условиями труда и за особый характер работы. Затраты нанимателя на предоставление указанных отпусков включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). Кроме того, наниматель за счет собственных средств вправе предоставлять работнику и другие дополнительные отпуска — за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы, а также различные поощрительные отпуска, предусмотренные локальными нормативными правовыми актами, действующими в организации.

За выполнение гражданско-правовых обязательств трудовой отпуск гражданину не предоставляется, если иное не установлено договором подряда.



Работник по контракту должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности, инструкции, положения коллективного договора, соглашения и другие локальные нормативные правовые акты, действующие в организации.

Напротив, гражданин, работающий по договору подряда, не обязан соблюдать указанные локальные нормативные правовые акты, он не подчиняется установленному режиму труда и отдыха в организации, нормы коллективного договора и соглашения на него не распространяются.



Расторгнуть контракт непросто, для этого необходимо выполнить процедуру, установленную трудовым законодательством. Для прекращения договора подряда какой-либо особой процедуры не требуется. Так, например, договор поручения прекращается вследствие отмены поручения доверителем либо отказа поверенного от него в любое время.



Поэтому следует помнить, что, согласившись на работу по договору подряда, граждане лишаются всех льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, а отношения с организацией регулируются только нормами, установленными самим договором, оформленным в соответствии с законодательством.

Источник: «Народная газета»