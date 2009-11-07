В Беларуси по-прежнему отмечают 7 ноября

День печати в Кыргызстане, день согласия и примирения в России, День Октябрьской революции в Беларуси. Как отмечают 7 ноября в нашей стране, и почему наш памятник Ленину стал самым высоким в Советском Союзе?

Ее называли третьей русской революцией, присваивали звание социалистической и сравнивали с великим переворотом. 92-й раз в стране отмечают день Октябрьской революции. 7 ноября во всей стране бывшие партийцы и молодое поколение возложили цветы к памятникам вождя пролетариата. Как отмечают 7 ноября в нашей стране?

К нему не зарастёт народная тропа. Эти слова в очередной раз подтвердили те, кто предпочитает праздновать этот день «по старинке». Цветы к монументу Ленина, пламенные речи и встречи бывалых и совсем юных партийцев.

Павел Кикель, первый секретарь минского городского комитета коммунистической партии Беларуси:

Этот праздник подчеркивает преемственность. Сегодня этот день празднует как старшее поколение, так и поколение, которое входит в жизнь! Вот мой студент пришел, я его профессор и мы вместе празднуем, потому что это праздник добра, равенства, справедливости, радости.

Переворот 1917 года стал одним из самых значительных событий, коренным образом повлиявших на дальнейший ход мировой истории. В этот день в Петрограде завершилось вооруженное восстание, после чего Временное правительство было свергнуто, а власть перешла к Военно-революционному комитету.

Татьяна Голубева, первый секретарь центрального комитета коммунистической партии Беларуси, депутат палаты представителей:

Великая социалистическая революция, была одним из главных праздников. Почему? Потому что это еще раз подтвердило, что народ свободен, народ наш получил все. В нашем государстве развивается именно социально направленная экономика.

В большинстве стран СНГ «красный день» уже давно вычеркнут из календаря. В Кыргызстане 7 ноября теперь День печати. В Туркменистане - День здоровья. А в Армении - всенародный праздник вина. В России эту дату теперь именуют «Днем согласия и примирения». Но, тем не менее, все эти страны объединяют одни и те же «октябрьские» атрибуты.

В нашей столице сохранилось немало мест, которые напоминают о тех событиях. Дом-музей РСДРП, площади и улицы, названные в честь великой революции. Чего только стоит тот факт, что наш Ленин, который появился на этом месте 76 лет, назад станет самым высоким в СССР.

А улица Ленина, протяженностью в километр, за свою историю меняла название 4 раза. Была она и Францисканской, и Губернаторской, и улицей Маркса. И вот уже почти 90 лет носит имя вождя мирового пролетариата.

Место встречи изменить нельзя, говорят ежедневно тысячи минчан. И назначают свидания на одной из главных площадей столицы. Бывшая Центральная, теперь Октябрьская - своим нынешним именем она напоминает о прошлом.

Улицы Коммунистическая, Революционная, Социалистическая, парк 50-летия октября, площадь Бангалор - и это далеко не весь список столичных символов революции 1917 года. Одни эту дату считают самым значимым событием 20 века, для других - это просто параграф в учебнике. Но каким бы ни было отношение к теперешнему красному дню календаря, эта страница не вырвана из нашей истории.